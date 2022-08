The Sandman, tutto sulla stagione 2: quando uscirà e che storia racconterà?

La nuova serie di Neil Gaiman The Sandman è approdata su Netflix solo da poche ore, ma ha già conquistato critica e pubblico di tutto il mondo con voti più che positivi tanto dalla stampa specializzata quanto dal pubblico generalista.

Poche ore dopo il suo debutto, infatti, The Sandman è stato certificato Fresh su Rotten Tomatoes con un punteggio di gradimento dell'88%, cosa che fa sicuramente ben sperare in vista dei prossimi episodi: al momento della stesura di questo articolo, infatti, Netflix non ha ancora rinnovato The Sandman per una stagione 2, ma l'entusiasmo dei fan sarà di certo utile alla causa. Del resto, per quanto epica e stratificata sia stata la prima stagione di The Sandman, la saga di Nei Gaiman è appena iniziata.

Ma che cosa sappiamo sul futuro dello show? Anzitutto, ricordiamo che nei giorni scorsi lo showrunner Allan Heinberg ha dichiarato che il team di sviluppo ha già iniziato a lavorare alle sceneggiature di The Sandman 2, il che è decisamente un segnale incoraggiante: tuttavia sarebbe meglio non trattenere il respiro nell'attesa di eventuali prossimi episodi, dato che, nella migliore delle ipotesi, le riprese del prossimo ciclo di episodi potrebbero iniziare tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, cosa che spingerebbe l'uscita di The Sandman 2 tra il 2023 e il 2024.

Per quanto riguarda la trama, è ipotizzabile che la stagione 2 seguirà il modello della prima, che ha adattato i primi due volumi della serie a fumetti, finendo dunque col portare sul piccolo schermo i volumi 3 e 4 della storia di The Sandman, ovvero 'Dream Country' e 'The Season of Mists': per chi non lo sapesse, 'Dream Country' è composto da una serie di storie autoconclusive, tra cui i popolarissimi e acclamati "Dream of a Thousand Cats" e "A Midsummer Night's Dream" (quest'ultimo è un 'sequel' del sesto episodio della prima stagione della serie Netflix, dato che prosegue la storia dell'incontro tra Morfeo e William Shakespeare nel 1589); 'The Season of Mists' invece è uno dei capitoli più importanti della saga, e si riallaccia direttamente al finale della stagione 1 dello show tv, riprendendo la guerra tra Lucifero e Morfeo. Inoltre, questo volume approfondisce anche la storia dell'ex amante di Sogno, Nada, che è stata bandita all'Inferno 10.000 anni fa (anche lei è comparsa nella prima stagione della serie, seppur brevemente) e introduce altri due membri degli Eterni, Destino e Delirio, oltre agli dei nordici Thor, Loki e Odino.

Ricordiamo infine che la serie a fumetti principale di Neil Gaiman di The Sandman comprende 10 volumi di graphic novel, dunque di questo passo la serie tv di Netflix potrebbe durare cinque stagioni. O ancora di più, qualora la popolarità dello show giustificasse anche gli adattamenti dei fumetti spin-off di Sandman, come la mini-serie prologo The Sandman: Overture, oppure i volumi Endless Nights, The Dream Hunters e gli storie dedicate a Morte, Death The High Cost of Living e The Time of Your Life.

Naturalmente vi terremo aggiornati su ogni possibile sviluppo, quindi continuate a seguirci.