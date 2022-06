The Sandman, Tom Sturridge sui costumi della serie Netflix: 'Semplicemente straordinari'

L'attore Tom Sturridge è uno dei personaggi di Hollywood che in questo momento è al centro dell'attenzione grazie all'attesissimo show di Netflix The Sandman, e di recente ha parlato di una delle parti che ha preferito maggiormente riguardo la sua partecipazione alla serie: i costumi. Sturridge ha elogiato personalmente la costumista dello show.

La chiacchierata con il protagonista della serie si è tenuta nel corso della Geeked Week organizzata da Netflix dove è anche stato mostrato il primo trailer di The Sandman, che arriverà il prossimo agosto sulla piattaforma digitale. Ecco cosa ha dichiarato Sturridge durante il panel di presentazione:

"Sara Arthur, la nostra costumista, è stata straordinaria e... l'aspetto emozionante di Sogno è che, nella nostra storia, entra in così tanti mondi diversi ed era così importante che portasse con sé l'autorità che ha in questi mondi. Chi è Sogno all'Inferno? Chi è nella Londra contemporanea? Chi è nella sua sala del trono? È stato un enorme atto di immaginazione da parte sua e di tutti i nostri collaboratori cercare di rispondere a queste domande, che non sono domande che si fanno molto spesso in un lavoro come questo. Di solito si tratta di domande del tipo: "Quali sono i jeans più fighi?". E sì, è stato magico".

Nella serie, Sogno fa parte di un gruppo oscuro di fratelli chiamato The Endless. Recentemente Gaiman ha descritto chi è veramente questa società segreta:

"Gli Endless sono un misterioso insieme di esseri, sette fratelli, figli delle entità cosmiche Notte e Tempo. Sono l'incarnazione antropomorfa di alcune forze. Forze umane potenti. In ordine di età, ci sono Destino, Morte, Sogno, Distruzione, Desiderio, Disperazione e Delirio".

Non ci resta che attendere dunque il 5 agosto prossimo; nel frattempo, date un'occhiata al poster di The Sandman!