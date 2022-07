The Sandman, Tom Sturridge: 'Per Sogno è un viaggio alla scoperta dell'umanità'

The Sandman sta per arrivare e finalmente avremo modo di vedere all'opera il Sogno di Tom Sturridge, un personaggio incredibilmente complesso che in questa prima stagione compirà un percorso di notevole crescita alla scoperta dell'umanità.

Questo viaggio è stato descritto dallo stesso attore in un'intervista esclusiva rilasciata a Screen Rant nel corso del Comic-Con di San Diego il quale, ha spiegato come la mancanza di poteri spinga il suo personaggio a provare empatia per il genere umano. Notevole importanza in questo percorso è ricoperta anche da sua sorella Morte che, gli permetterà di comprendere quali sono i benefici del provare sentimenti per gli altri e non solo per se stessi.

All'inizio di The Sandman, Sogno sarà rappresentato come un narcisista egocentrico e pieno di sè ma, le cose cambieranno notevolmente con l'avanzare degli episodi: "Penso che una parte davvero importante della storia di questa prima stagione sia la sua scoperta di quell'umanità. Penso che non inizi necessariamente nel modo in cui finisce. È una ricerca. All'inizio è impotente e ha bisogno dell'aiuto degli umani per riguadagnare quel potere che ha perso. Così facendo, li ascolta. Per Sogno è un viaggio alla scoperta dell'umanità. Sua sorella Morte lo educa anche su quanto sia straordinario imparare a provare dei sentimenti per qualcuno che non sei tu. E penso che questa sia la nascita della sua empatia".

Il trailer di The Sandman ci mostra già Tom Sturridge all'opera nelle vesti di Sogno e tutto il grande cast corale che porterà in live-action gli apprezzatissimi fumetti di Neil Gaiman. Quali sono le vostre aspettative per questo show? Ditecelo nei commenti.