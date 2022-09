The Sandman è in Top 3 tra le serie in streaming più viste in assoluto!

Dopo aver infranto ogni possibile record grazie a Stranger Things 4, Netflix si sta ripetendo adesso grazie al suo nuovo fenomeno in streaming: The Sandman. Grazie ai dati forniti da uno studio condotto da Nielsen, l'adattamento seriale tratto dal fumetto di Neil Gaiman si trova in cima alle classifiche dei prodotti più visti in streaming.

The Sandman ha fatto il suo debutto nella Top 3 delle classifiche riguardanti i prodotti in streaming. Secondo TV Line, la serie con Tom Sturridge ha totalizzato 1 miliardo di minuti di visione nei suoi 10 episodi. Virgin River sempre di Netflix ha battuto The Sandman per il secondo posto con 1,39 miliardi di minuti visti (però in 42 episodi).

In una recente intervista, Gaiman ha rivelato di aver sabotato un precedente film di Sandman, ovvero il tentativo di adattamento sviluppato in precedenza. Il motivo? Il film, a detta dell'autore, era semplicemente orribile.

"Un tipo dell'ufficio di Jon Peters mi telefonò e mi disse 'Allora, Neil, hai avuto la possibilità di leggere la sceneggiatura che ti abbiamo inviato?'. E io 'Beh, sì. L'ho fatto. Non ho letto tutto ma ho letto abbastanza'. Disse 'Allora, abbastanza bene, eh?'. E io dissi 'Beh, no. In realtà non lo è'. E lui 'Oh, andiamo. Devono esserci state cose lì dentro che hai amato'. Risposi 'Non c'era niente lì dentro che ho amato, niente che mi piacesse. È stato il peggior copione che abbia mai letto da qualcuno. Non è solo la peggior sceneggiatura di Sandman. Quella è la peggior sceneggiatura che mi sia mai stata inviata'".

Sempre Gaiman ha ammesso di sapere già chi interpreterebbe Orfeo nella Stagione 2 di The Sandman. "Non so se mi è permesso dirlo, ma abbiamo parlato di qualcuno per cui ci sentiamo molto positivi" ha detto Gaiman nel corso di un'intervista con Variety.