The Sandman torna primo su Netflix dopo l'episodio bonus a sorpresa!

C'era un solo modo in cui una serie che ha raccolto tanto successo come The Sandman potesse tornare prima in classifica dopo aver dominato su Netflix. Vale a dire con un episodio bonus a sorpresa, fra l'altro particolarissimo. Un misto live-action animato con un cast stellare:Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant e Michael Sheen!

Avevamo dei timori sull’adattamento Netflix dal fumetto di Neil Gaiman, ma il fumettista stesso ha fugato qualunque dubbio occupandosi in prima persona della realizzazione della serie. Questo ha generato non poca eccitazione fra i lavoranti, che si spingono già a elencare le rispettive wishlist: Neil Gaiman vorrebbe uno spinoff su Johanna Constatine di The Sandman, mentre l’attore Boyd Holbrook si fa avanti come prossimo Joker e villain di 007.

Ovviamente gran parte di questo successo di critica e pubblico ha trovato conferma quando la serie, partita relativamente sottotono in termini di visualizzazione, si è poi ripresa grazie alle recensioni positive e ha sfondato la Top 10 serial con l’agognato primo posto, che ha mantenuto nei giorni a seguire. Ma negli ultimi giorni, la serie era stata spodestata dalla nuova stagione di Never Have I Ever e dalla serie limitata Echoes. Ora però, quel posto è di nuovo suo e se l’e meritato tutto grazie alla sorpresa che ci ha regalato.

Un nuovo episodio bonus misto live action animato di The Sandman è sbarcato senza alcun preavviso sul catalogo Netflix, raggiungendo livelli anche superiori – fosse solo per lo stile inedito e il ricchissimo cast – a quelli delle precedenti puntate. Unendo due delle storie preferite dalla graphic novel di Gaiman (Il sogno di mille gatti e Caliope), la puntata ha potuto contare su un cast d’eccezione: Tom Sturridge torna nel ruolo di Morfeo affiancato da Sandra Oh nei panni di The Prophet, James McAvoy come Golden-Haired Man, David Tennant come Don, Georgia Tennant come Laura Lynn, Michael Sheen come Paul e persino lo stesso Neil Gaiman come Crow/Skull Bird.

Sapevate che The Sandman è ispirato a una vera epidemia scoppiata nel 1916 e che colpì milioni di vittime?