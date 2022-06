The Sandman, ecco trailer e data d'uscita dell'attesissima serie Netflix!

È stata una prima giornata di Geeked Week piuttosto intensa, quella a cui abbiamo assistito in queste ore: Netflix, come sempre, non ha lesinato in fatto di anteprime importanti, tra trailer di Resident Evil, The Midnight Club e, ovviamente, il vero pezzo da novanta della giornata, vale a dire quello di The Sandman.

Dopo il poster ufficiale di The Sandman svelatoci da Neil Gaiman (e poi prontamente cancellato dall'autore stesso) pochi giorni fa, dunque, questo primo, attesissimo trailer ci mostra finalmente ciò che vedremo nella trasposizione del capolavoro di uno dei più grandi autori di fantasy e fantascienza ancora in vita.

Lo show, per chi non fosse a conoscenza della trama dell'opera di Gaiman, seguirà appunto le avventure dell'Uomo della Sabbia interpretato da Tom Sturridge, chiamato ad attraversare universi e linee temporali per ristabilire gli equilibri sconvolti dalla sua prigionia durata un secolo, incontrando vecchi amici e nemici allo scopo di riportare sotto il suo controllo i sogni e gli incubi a cui il nostro era un tempo capace di dare forma a suo piacimento.

Non solo trailer, comunque: Netflix ci ha anche svelato la data d'uscita dello show, che sarà disponibile in catalogo a partire dal prossimo 5 agosto! Sempre Neil Gaiman, intanto, ci ha spiegato il mancato ritorno di Tom Ellis in The Sandman.