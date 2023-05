The Sandman, Vanesu Samunyai sulle critiche: 'Mi hanno fatto stare male con me stessa'

Dopo un'attesa che si è protratta per anni, la scorsa estate ha esordito finalmente The Sandman su Netflix. La prima stagione ha adattato il fumetto Vertigo di Neil Gaiman per una nuova generazione di spettatori, così il personaggio di Rose Walker è stato interpretato dall'attrice di colore Vanesu Samunyai, che ha parlato delle reazioni negative.

L'attrice ha rivelato di non aver più guardato gli episodi dello show dopo l'anteprima alla quale ha partecipato, questo a causa delle pesanti critiche negative che il pubblico ha rivolto al suo personaggio.

"Inizialmente avevo intenzione di guardare la serie dopo l'anteprima, ma ho commesso l'errore di andare online e leggere le opinioni di tutti su di me", ha spiegato Samunyai in una recente intervista a swirlywords. "Dopo di che mi sono bloccata e intorpidita. Ho bloccato mentalmente l'intera esperienza come se non fosse mai accaduta, per proteggermi. Non mi sono guardata indietro". Ha poi spiegato: "Essendo una "persona che piace", vedere quella disapprovazione mi ha fatto sentire come se avessi fatto qualcosa di sbagliato, e mi sono vergognata. Sono rimasta in un buco nero per mesi, sentendomi come se avessi fallito e sentendomi in colpa per aver fallito".

"Ho cominciato a diminuire la mia presenza sui social, non volevo che nessuno mi vedesse vivere la mia vita come se non avessi fatto nulla di male. Tutti i commenti positivi non riuscivano a raggiungermi perché ero più portata a fidarmi di quelli negativi... Sono stata in uno stato di dissociazione, per separarmi dall'esperienza, come se 'non fosse successo a me, non fossi io'".

In seguito, però, ha visto il lato migliore del pubblico e ha recuperato la sua autostima. "Sto arrivando a un punto in cui comincio a piacermi di nuovo... A parte gli aspetti negativi, so di aver significato qualcosa per alcune persone. Posso solo esserne grata. Ho apprezzato le fan art, le fanfiction e i miei 8.000 follower su Instagram. Se sei un fan che sta leggendo, grazie mille".

Nel frattempo, sono in corso i lavori sulla seconda stagione di The Sandman, con Gaiman che aggiorna frequentemente i fan sul loro stato. Tuttavia, nei giorni scorsi è stato rivelato che The Sandman 2 potrebbe subire un rinvio a causa dello sciopero degli sceneggiatori della WGA.

Questo causerebbe quindi uno slittamento della data d'uscita. I fan di Gaiman, però, potranno consolarsi questa estate con l'arrivo della Stagione 2 di Good Omens.

