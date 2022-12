The Sandman, Warner scontenta di Netflix: la Stagione 2 potrebbe non arrivare su catalogo?

Potreste non esserne a conoscenza, ma diversi show Netflix sono frutto di un accordo di vendita e distribuzione voluta da Warner Bros. Discovery. Ma il CEO David Zaslav non è affatto contento dei termini di condizioni e ha comunicato di bloccare queste vendite. Tempi duri anche per la seconda stagione di The Sandman?

Non è un segreto che David Zaslav, il non più così “nuovo” CEO di Warner Bros. Discovery, non fosse affatto contento di diversi accordi, franchise e strategie produttive adottate da WB prima della fusione con Discovery. Il suo arrivo ha scatenato tanti cambiamenti come mai si erano visti, tutti in una volta e in cosi breve tempo, in una major di quelle dimensioni.

Moltissimi di questi cambiamenti riguardano ovviamente i DC Studios o comunque le IP appartenenti al marchio DC. Tutta la Justice League si è vista cancellata i rispettivi sequel dalla nuova amministrazioen di James Gunn e Peter Safran, anche se non ci sarebbe ancora l’intenzione di cancellarla definitivamente dal DC Universe e anche se queste indiscrezioni devono ancora trovare conferma. Proprio su questo ha ironizzato indispettito il regista di Shazam! Fury of Gods.

Fra gli storici accordi retaggio del passato ce ne sarebbe uno in vigore con Netflix da anni. In pratica la WBD venderebbe interi show a Netflix per lo sviluppo e la distribuzione e fra questi ricadrebbe anche The Sandman di Neil Gaiman. Secondo una serie di rapporti di Deadline usciti nella giornata di ieri, David Zaslav non sarebbe affatto contento di questa situazione e la ragione sarebbe la pratica di Netflix di pagare i produttori in un corso di 18-24 mesi.

Il rapporto svela che Zaslav avrebbe addirittura incaricato il team preposto di bloccare qualunque nuova vendita a Netflix, che arricchirebbe enormemente lo streaming e farebbe ottenere a WBD una rendita dilazionata e chiaramente inferiore. Ora rimane solo una domanda: la seconda stagione di The Sandman sarà fra questi o rientrerà ancora negli accordi precedentemente in vigore? Considerato che non c’era sicurezza di rinnovo da parte di Netflix, non è escluso che quest’ultima l’abbia dovuto richiedere a sua volta a WBD. E che questa possa ritirarglielo prima dell’inizio dei lavori.

Ovviamente si tratta di una situazione in continua evoluzione e dall’impatto enorme, quindi ci aspettiamo nuovi aggiornamenti che provvederemo ovviamente a segnalarvi quanto prima.