The Santa Clause: un'altra aggiunta al cast della serie targata Disney+

Lo scorso Febbraio abbiamo scoperto dell'arrivo della serie The Santa Clause, che uscirà su Disney+ e vedrà Tim Allen tra i suoi protagonisti. Adesso, dopo il recente ingresso di alcuni attori nel cast, si aggiunge al parterre di talenti anche Matilda Lawler.

L'attrice andrà a completare un cast già composto da Elizabeth Mitchell, Kal Penn, Elizabeth Allen-Dick, Austin Kane, Rupali Redd e Devin Bright. Nel film Lawler sarà l'affidabile Betty, che avrà un ruolo in qualche modo simile a quello del capo elfo Bernard nella vecchia trilogia di film di Babbo Natale. Betty ha il compito di gestire l'allegro Saint Nick/Scott Calvin, e in generale di tenere tutto a galla al Polo Nord. Tra tutti gli elfi nel laboratorio di Babbo Natale, è l'unica a sapere esattamente cosa fare quando nessun altro è in grado di gestire una situazione. Il suo difetto è il fatto che è priva di senso dell'umorismo.

Nel sequel della celebre trilogia di The Santa Clause, il Babbo Natale di Calvin ritorna, pronto a concludere il suo viaggio. Infatti arrivato all'età di 65 anni si rende conto di essere troppo vecchio, e cerca un erede, che possa soddisfare tutti e permettergli di andare in pensione per sempre. Ci riuscirà? Lo scopriremo nella serie.