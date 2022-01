The Santa Clause, David Krumholtz commenta l'arrivo della serie sequel: 'sono scioccato'

Ieri Disney+ ha annunciato The Santa Clause, serie sequel dei famosi tre film con Tim Allen che tornerà nei panni di Scott Calvin. I fan non potrebbero essere più felici di così e anche una star del franchise ha commentato la notizia dicendosi sorpreso tanto quanto emozionato.

David Krumholtz ha interpretato Bernard, l'elfo capo del Polo Nord, al fianco di Allen nel film del 1994 Santa Clause e nel sequel del 2002 Che fine ha fatto Santa Clause?. Krumholtz non è tornato per il terzo film, Santa Clause è nei guai (The Santa Clause 3: The Escape Clause) del 2006, rivelando in un'intervista con Vulture il mese scorso che la sua sceneggiatura "svalutava" il sarcastico elfo e che non poteva "in buona coscienza" riprendere il ruolo.

Ora l’attore, con un post su Instagram che potete vedere in calce alla notizia, ha condiviso la sua reazione alla realizzazione di una serie Disney dicendosi scioccato. Allen guiderà e produrrà la serie limitata dal produttore esecutivo e showrunner Jack Burditt (Modern Family).



Nella serie Disney+ ambientata dopo la trilogia dei film, Scott Calvin è sull'orlo del suo 65° compleanno e si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre. Con un sacco di elfi, bambini e famiglia da accontentare, Scott si propone di trovare un sostituto adatto mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura in una vita a sud del polo. Qualche tempo fa Allen ha rivelato che la sceneggiatura di Santa Clause era molto diversa da ciò che abbiamo visto nella versione definitiva. Quel cambiamento probabilmente ha permesso la realizzazione di altri due film e di una serie in arrivo su Disney+. Voi che ne pensate di The Santa Clause? Fatecelo sapere nei commenti!