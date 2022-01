The Santa Clause, DisneyPlus annuncia la serie TV sequel con Tim Allen

DisneyPlus ha reso noto che realizzerà la serie TV The Santa Clause, che farà da sequel ai tre film omonimi, con il ritorno del celebre attore Tim Allen nei panni del protagonista Scott Calvin e nel ruolo di produttore esecutivo. Insieme a lui lo showrunner Jack Burditt, con il quale ha lavorato in Last Man Standing - L'uomo di casa.

The Santa Clause è il titolo provvisorio dello show che sarà prodotto da 20th Television, nel quale rivedremo Allen nei panni di Scott Calvin, ruolo che gli era valso un People's Choice Award nel 1994, dopo il primo film, al quale erano seguite due nuove e popolari pellicole nel 2002 e nel 2006. Qualche anno fa l'attore aveva rivelato che, secondo la sceneggiatura originale, il primo film di Santa Clause doveva essere più dark e sarebbe iniziato con l'assassinio di Babbo Natale.

Stando alle informazioni rese note finora, nella serie DisneyPlus vedremo uno Scott alla vigilia del suo 65esimo compleanno, che realizza che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Si rende conto che sta iniziando a perdere colpi nei suoi doveri e, soprattutto, che la sua famiglia vorrebbe poter vivere una vita normale, in particolare i due figli cresciuti al Polo Nord. Nel tentativo di accontentare tutti, Scott si metterà alla ricerca di un Babbo Natale che possa rimpiazzarlo, mentre la sua famiglia si prepara a una nuova vita in un clima più favorevole.

Tim Allen ritorna a interpretare uno dei ruoli principali per i quali è ricordato, insieme a quelli nello show degli anni '90 Quell'uragano di papà e al già citato L'uomo di casa.

L'attore è noto anche per aver prestato la propria voce al personaggio di Buzz Lightyear in tutte le produzioni della serie cinematografica di Toy Story: un'identificazione così forte per i fan della serie Pixar che la notizia della sostituzione di Tim Allen in Lightyear ha generato numerose polemiche.