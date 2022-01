The Santa Clause, Elizabeth Mitchell torna nei panni di Carol nella serie Disney+

Tim Allen non sarà l'unico a tornare al Polo Nord su Disney+ in The Santa Clause, infatti anche Elizabeth Mitchell farà parte del cast e riprenderà il suo ruolo di Carol, alias Mrs. Claus.

Qualche giorno fa Disney+ ha annunciato The Santa Clause, che sarà adattata dallo showrunner Jack Burditt. Nella serie vedremo Scott Calvin sull'orlo del suo 65° compleanno che si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere colpi nei suoi doveri di Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe trarre vantaggio da una vita nel mondo normale, in particolare i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un sacco di elfi, bambini e famiglia da accontentare, Scott si propone di trovare un sostituto adatto a Babbo Natale mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura in una vita a sud del polo.

Mitchell è apparsa per la prima volta nei panni di Carol nel film del 2002 Che fine ha fatto Santa Clause?. Nel 2006 Mitchell è tornato per Santa Clause è nei guai ed ora l’attrice è pronta a tornare in scena nella serie in arrivo su Disney+.



David Krumholtz si è detto sorpreso da The Santa Clause quando la notizia è stata annunciata, l'attore ha interpretato Bernard, l'elfo capo del Polo Nord nei primi due film. Voi invece che cosa ne pensate di The Santa Clause? Siete curiosi di vedere la serie? Fatecelo sapere nei commenti!