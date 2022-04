The Santa Clause, la figlia di Tim Allen tra i nuovi ingressi nel cast del sequel Disney+

Stando a quanto rivela Deadline, la figlia tredicenne di Tim Allen, Elizabeth Allen-Dick, è entrata a far parte del cast della miniserie Disney+ The Santa Clause, che farà da sequel ai film dell’amato franchise: la ragazza sarà la figlia di Allen anche nella finzione cinematografica, interpretando la piccola Sandra.

La giovane Allen interpreterà una Sandra “un po’ scalmanata, con un forte senso di ciò che è giusto e sbagliato e un profondo legame con gli animali, soprattutto perché non ci sono umani della sua età al Polo Nord e ciò la fa sentire sola”.

Nonostante sia la figlia dell’attore, Allen-Dick ha affrontato “un lungo processo di audizioni” per ottenere il ruolo che segna il suo debutto nel mondo della recitazione. Elizabeth Allen-Dick entra a far parte di un cast che, oltre al ritorno del padre e di Elizabeth Mitchell nei panni di Mrs. Claus, includerà anche Kal Penn, Austin Kane, Rupali Redd e Devin Bright.

La serie sequel di The Santa Clause è stata annunciata a inizio 2022: alla vigilia del suo 65esimo compleanno, Scott realizza che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Si rende conto che sta iniziando a perdere colpi nei suoi doveri e, soprattutto, che la sua famiglia vorrebbe poter vivere una vita normale, in particolare i figli nati e cresciuti al Polo Nord. Nel tentativo di accontentare tutti, Scott si metterà alla ricerca di un Babbo Natale che possa rimpiazzarlo, mentre la sua famiglia si prepara a una nuova vita in un clima più favorevole.

Nei giorni scorsi è stato reso noto anche il nome del regista di The Santa Clause: la miniserie Disney+ che dovrebbe esordire in streaming proprio in occasione delle prossime festività natalizie sarà diretta da Jason Winer, già regista di molti episodi di Modern Family, che figura anche tra i produttori esecutivi del nuovo show con Tim Allen.