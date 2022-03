The Santa Clause, scelto il regista della serie Disney+ con Tim Allen

Nelle scorse ore Disney+ ha annunciato ufficialmente il nome del regista che si occuperà di dirigere gli episodi della serie tv The Santa Clause, che vedrà l'ennesimo ritorno di Tim Allen nel ruolo di Babbo Natale. Il titolo The Santa Clause è soltanto provvisorio e potrebbe cambiare nel corso della produzione.

Il nome è quello di Jason Winer (The Big Leap, Modern Family) che produrrà la serie con la sua Small Dog Production Co. La serie comprenderà, oltre a Tim Allen, anche Elizabeth Mitchell nei panni di Carol.



Winer produrrà insieme a Jon Radler, con Jack Burditt come showrunner e Tim Allen nel team di produttori esecutivi.

Lo show è sviluppato 20th Television, facente parte dei Disney Television Studios. The Santa Clause è stata annunciata a gennaio.



Nella serie rivedremo Scott Calvin (Allen) dopo la trilogia cinematografica. Egli si rende conto di aver superato abbondantemente i 60 anni e di non essere più in grado di poter essere Babbo Natale per sempre. Forse è arrivato il momento di trovare un sostituto e dedicarsi alla famiglia, senza però abbandonare a se stessi i suoi piccoli elfi.

Presumibilmente lo show arriverà sulla piattaforma in tempo per le festività natalizie.



Tra i comici maggiormente apprezzati d'America, Tim Allen è noto per i suoi ruoli nelle serie tv Quell'uragano di papà e L'uomo di casa, così come per i film di Santa Clause e il doppiaggio di Buzz Lightyear in Toy Story.