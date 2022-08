The Santa Clauses, Laura San Giacomo sarà la Befana nella serie Disney+

Mentre Tim Allen condivide la prima foto dal set di The Santa Clauses, al cast della serie tv di Disney+ si aggiunge una nuova interprete: Laura San Giacomo.

L'attrice di Pretty Woman e Sesso, Bugie e Videotape Laura San Giacomo è l'ultima aggiunta al cast della serie tv di Disney+ con protagonista Tim Allen, The Santa Clauses.

San Giacomo interpreterà la Befana, "la "strega del Natale" (come la definiscono nella descrizione) del folklore italiano che durante la notte dell'Epifania porta regali ai bambini buoni. Adesso risiede nei boschi del Polo Nord" si legge sul sito Deadline.

Per quanto riguarda la trama dello show prodotto dalla piattaforma streaming della casa di Topolino, pare che vedremo "Scott Calvin (Allen) giungere a una consapevolezza alla vigilia del suo 65esimo compleanno: non può essere per sempre Babbo Natale. All'improvviso, Scott inizierà a perdere i suoi poteri, e inizierà a pensare che alla sua famiglia non farebbe male vivere una vita normale, specialmente ai suoi figli, cresciuti al Polo Nord. Con a carico parecchi elfi, una famiglia e tanti bambini da soddisfare, Scott comincia la ricerca per un sostituto adatto a ricoprire il ruolo di Babbo Natale, preparando la propria famiglia a vivere una nuova avventura a Sud del Polo".

Non sappiamo ancora quando The Santa Clauses debutterà su Disney+, ma vi terremo aggiornati.