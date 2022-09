The Santa Clauses, Tim Allen sul lavoro con sua figlia: 'Un'esperienza incredibile'

Mentre arriva finalmente sui nostri schermi il trailer di The Santa Clauses, nuova serie con Tim Allen, l'attore parla di come sia stato lavorare con sua figlia sul set nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly.

Per chi non lo sapesse, infatti, Elizabeth Allen-Dick in The Santa Clauses sarà la figlia di Scott Calvin, Sandra, così come nella vita. Un'operazione che sicuramente potrebbe dare quel qualcosa in più allo show di Disney+. In verità Allen ha rivelato che inizialmente la giovane attrice doveva solo fare una piccola apparizione come uno degli elfi di Babbo Natale al Polo Nord. "Tuttavia mentre stava facendo il reading per questo ruolo, è stata così brava che hanno detto: 'Ci piacerebbe averla per più di una parte'," ha proseguito l'attore. "Ho detto: 'Qualunque cosa vogliate fare. Non voglio averci niente a che fare. Non voglio proporre mia figlia per una parte nella [serie]' Ma alla fine è passata ai ranghi alti. Hanno adorato il modo in cui leggeva, l'hanno amata così tanto, perché interpreta una ragazza di 13 anni e ne ha 13. Alla fine l'hanno scelta come figlia di Babbo Natale. È stata una sorpresa ma è diventata l'esperienza più incredibile [di sempre]".

Nella serie, Babbo Natale si è ritirato e vuole andare via dal Polo Nord per dare l'opportunità ai suoi figli più giovani di crescere al di fuori di questo luogo. "Non voglio rivelare troppo, ma lei [Sandra] non vuole andare", ha raccontato ancora Allen a EW. "Dunque io le dico: 'Avere paura va bene finché possiamo aver paura insieme.' Mentre pronunciavo la battuta, ho un po' incespicato. L'ho guardata dritto negli occhi. Uno dei miei amici fotografi stava girando e ha detto che era strappalacrime da guardare. Ho risposto: "Beh, sto guardando mia figlia'. "

Secondo voi come sarà vedere Tim Allen e la sua vera figlia sullo schermo? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco chi interpreterà la Befana in The Santa Clauses!