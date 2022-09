The Santa Clauses: trailer, poster e data d'uscita della serie revival con Tim Allen

Per i fan dei film natalizi d'Anni '90, The Santa Clauses con Tim Allen sarà di certo un ricordo vivido quanto nostalgico. Ora che la Disney l'ha sottoposto a revival con una serie dedicata, si attendeva qualche aggiornamento dal D23. Ma la convention ci ha regalato tutto: trailer, poster e data d'uscita.

Tantissimi annunci, trailer e materiali promozionali vari si susseguono dal D23 di Disney. Solo nella mattinata di ieri ne erano arrivati a decine per quanto riguarda l’animazione e i live-action per la fascia più giovane: da un trailer esclusivo per Haunted Mansion all’annuncio a sorpresa del nuovo musical Wish con Ariana DeBose, fino alla prima serie longform Pixar con Win or Lose. Per quanto riguarda i franchise di più recente acquisizione invece, si parla della CGI rivoluzionaria di Avatar 2 e del trailer definitivo di National Treasure.

Ma l’interminabile sequela di aggiornamenti non poteva concludersi senza un cenno alla nuova serie con Tim Allen tratta dal film del 1994. Due sequel arrivarono poi nel 2002 e nel 2006, con il personaggio di Allen ormai sostituitosi a Babbo Natale. Ordinato all’inizio del 2022, lo show sarà incentrato su un anziano Scott Calvin/Saint Nick che sente la sua magia diminuire e vuole riportare la sua famiglia a una vita nel mondo normale. Prima che possa ritirarsi, però, Scott deve trovare un Babbo Natale sostitutivo adatto mentre si prepara a lasciare il Polo Nord. Il nuovo trailer, che esamina il processo di intervista per la posizione, mostra che potrebbe non essere così facile.

L'annuncio è arrivato con un tweet ufficiale che ha condiviso trailer e poster – che trovate in calce all’articolo – e rivela che la première in due episodi uscirà dal 16 novembre su Disney+. Ovviamente è interesse di Disney incastrare queste uscite minori con le uscite LucasFilm e Marvel, tra le più ricche in fatto di aggiornamenti dal D23: la new entry di Loki da Indiana Jones, ma a fianco di questo proprio la conferma dell’addio di Harrison Ford a Indiana Jones.

Si aggiungono poi il primo trailer esclusivo di Ironheart e finalmente la trama del redivido Armor Wars, sul quale si temeva anche per le recenti parole di Kevin Feige sul fatto che gli Avengers non esisteranno più, lasciando il posto ai Thunderbolts.