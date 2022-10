The Santa Clauses: trailer ufficiale per la serie Disney+ con Tim Allen!

Mancano poco più di due settimane all'uscita, su Disney+, della serie revival tratta dal film culto con Tim Allen. Con The Santa Clauses, l'attore dirà addio al franchise passando il testimone a un nuovo Babbo Natale. E proprio questa è la sinossi dello show che si mostra ora in un ultimo trailer esteso.

Tantissimi aggiornamenti su The Santa Clauses dal D23 di Disney, che in un colpo solo ci aveva consegnato un primo teaser, il poster ufficiale e la data d’uscita sulla piattaforma streaming. Ora quella data, fissata al 16 novembre con i primi due episodi – i restanti usciranno a cadenza settimanale – si avvicina. E anche se a Natale manca ancora un po’, i regali si scartano in anticipo con questo trailer ufficiale.

Il nuovo titolo con Tim Allen è il primo esperimento per piccol schermo tratto dal film del 1994. Due sequel arrivarono poi nel 2002 e nel 2006, con il personaggio di Allen ormai sostituitosi a Babbo Natale. Ordinato all’inizio del 2022, lo show sarà incentrato su un anziano Scott Calvin/Saint Nick che sente la sua magia diminuire e vuole riportare la sua famiglia a una vita nel mondo normale. Prima che possa ritirarsi, però, Scott deve trovare un Babbo Natale sostitutivo adatto mentre si prepara a lasciare il Polo Nord.

Cita infatti la sinossi ufficiale: “Scott Calvin è tornato! Dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent'anni, è allegro come sempre. Ma mentre il Natale diminuisce di popolarità, anche la magia di Babbo Natale si affievolisce Scott lotta per stare al passo con le richieste del lavoro, oltre a dover essere presente per la sua famiglia. Dopo aver scoperto che c'è un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott pensa di dimettersi da Babbo Natale e di trovare un degno successore in modo che possa diventare un padre e un marito migliore”.

Notizia recente, vedremo anche la Befana in The Santa Clauses, albero e calza compresi!