The Selection, Netflix produrrà un film ispirato ai libri di Kiera Cass

La quarta volta sarà quella buona? The SelectionThe Selection, la saga distopica creata dalla scrittrice Kiera Cass avrà un lungometraggio a opera della regista Haifaa Al-Mansour per la piattaforma streaming Netflix.

Nel 2012, Kiera Cass pubblica The Selection, il primo capitolo di una trilogia distopica in cui 35 ragazze vengono scelte tra tutte le province del regno di Illéa per prendere parte a una competizione per vincere la mano del futuro sovrano del paese. Ai primi tre libri seguirà è seguita poi una duologia sequel.

Nello stesso anno, The CW acqusisce i diritti per realizzarne una trasposizione seriale, ma dopo ben due tentativi falliti (che figuravano rispettivamente Aimee Teegarden e Yael Grobglas nei panni della protagonista, America Singer), il progetto viene messo da parte.

Nel 2015, Warner Bros. annuncia di volerne fare invece un film, ma anche questa volta il risultato sarà un nulla di fatto.

Adesso però sembrerebbe che i tempi siano davvero maturi, perché Netflix ha annunciato che la regista del film Mary Shelley con Elle Fanning e della pellicola The Perfect Candidate presentata a Venezia 76, Haifaa Al-Mansour, si occuperà di trasformare i libri in un lungometraggio per la piattaforma streaming.

"Siamo entusiasti di lavorare con Netflix per portare questi libri così amati sullo schermo, per la gioia di una fanbase incredibilmente leale e appassionata. L'atrice Kiera Cass ha creato una storia estremamente affascinante il cui messaggio di emancipazione e autenticità è al giorno d'oggi più rilevante che mai" ha dichiarato Denise Di Novi, che assieme a Pouya Shahbazian e Margaret French Isaac si occuperà del lato produttivo.

"Non vedo l'ora di lavorare con la brillante Haifaa Al-Mansour e i nostri amici di Netflix per questo film così speciale. Pur avendo lavorato ad alcuni adattamenti cinematografici piuttosto noti, non ho mai visto un fervore e una passione come quelli che hanno i fan di The Selection all'idea di una trasposizione di questi libri" ha affermato Shahbazian, che collaborò anche alla produzione del franchise di Divergent.



Non abbiamo ancora alcuna notizia su dei possibili interpreti o un'eventuale data di uscita per The Selection.