The sensitive Kind, annunciata una nuova serie tv con Ethan Hawke

FX ha ufficialmente dato il via libera al pilot di The Sensitive Kind, progetto drammatico di alto profilo interpretato e prodotto da Ethan Hawke e creato e prodotto da Sterlin Harjo, meglio noto per essere stato il co-creatore, produttore esecutivo e showrunner dell'acclamata serie Reservation Dogs, attualmente disponibile in streaming su Disney+.

The Sensitive Kind in questo caso segna anche una reunion: Hawke è stato guest star proprio di Reservation Dogs nel ruolo di Rick Miller nel penultimo episodio della serie, "Elora's Dad", dove ha avuto modo di interpretare il padre di Elora Danan (Devery Jacobs) che non aveva mai conosciuto.

Al momento le informazioni che riguardano la trama dello show sono davvero risicate. Creato dalla Harjo, The Sensitive Kind è un noir su un uomo proveniente da Tulsa (Hawke) che a quanto pare conosce troppe cose. Harjo sarà anche sceneggiatore e regista dell'episodio pilota, di cui lui e Hawke sono produttori esecutivi insieme a Garrett Basch. Il progetto rientra nell'accordo generale di Harjo con lo studio FX Productions.

L'ordine per The Sensitive Kind arriva sulla scia del successo di Reservation Dogs, che ha concluso la sua pluripremiata corsa di tre stagioni su FX. John Landgraf, il capo del network, ha dichiarato questa settimana a Deadline che lui e il suo team sono concentrati sulla ricerca dei degni successori di Reservation Dogs e delle altre serie di successo che si sono concluse nell'ultimo anno.

"Abbiamo un bisogno enorme di nuovi drammi e commedie, a partire dal 2025", ha dichiarato Landgraf, aggiungendo di essere "alla disperata ricerca della prossima grande scoperta" dopo che lo sciopero degli sceneggiatori ha messo in pausa lo sviluppo per sei mesi l'anno scorso e che il suo team si sta appoggiando alla rosa dei suoi accordi globali di FX Productions e Disney TV Studios nella loro ricerca.

Per Hawke si tratterà di un ritorno al piccolo schermo dopo aver ricoperto il ruolo del villain in Moon Knight per i Marvel Studios. Lo scorso anno lo abbiamo visto anche nel film Il mondo dietro di te uscito su Netflix.

Reservation Dogs ha vinto un AFI Award come uno dei 10 show televisivi dell'anno in ogni stagione della sua programmazione. I precedenti lavori narrativi e documentaristici di Harjo includono i lungometraggi Love and Fury, Mekko, This May Be the Last Time, Barking Water e il suo debutto alla regia, vincitore del Sundance Award, Four Sheets to the Wind.