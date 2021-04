The Serpent Queen, Samantha Morton è Caterina de' Medici nella serie tv girata in Italia

Un nuovo period drama ambientato in Italia è in arrivo in tv: si tratta di The Serpent Queen, la serie tv con protagonista Samantha Morton nei panni di Caterina de' Medici.

Dopo la serie tv I Medici - Masters of Florence dedicata all'iconica famiglia fiorentina, un'altro membro dei Medici sta per approdare sullo schermo.

La Regina Consorte di Francia, moglie di Enrico II, sarò infatti la protagonista di The Serpent Queen, una nuova serie tv targata Starz e Lionsgate, e avrà il volto dell'attrice di Minority Report e The Walking Dead Samantha Morton.

Descritto come "un ingegnoso racconto di quella che è stata la figura di una delle donne di più grande influenza ad aver mai portato una corona", lo show in 8 episodi basato sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda vedrà "Caterina de' Medici, adolescente orfana considerata un'immigrata fin troppo comune e senza particolari meriti o caratteristiche, che verrà mandata alla corte di Francia del sedicesimo secolo come sposa del sovrano del regno, in virtù della sua generosa dote e con la speranza che possa garantire degli eredi al trono. Ma presto Caterina scoprirà che il marito è innamorato di un'altra donna, la sua dote non è stata pagata e che non può concepire figli. Armata solo di intelligenza e determinazione, la donna però riuscirà non solo a mantenere vivo il suo matrimonio, ma anche a barcamenarsi meglio di chiunque altro nello spietato mondo della monarchia, governando sulla Francia per 50 anni".

Scritta e ideata da Justin Haythe (Revolutionary Road), prodotta da Francis Lawrence (The Hunger Games franchise) e Erwin Stoff (The Matrix) e diretta per alcuni episodi da Stacie Passon (Transparent), la serie arriverà in Italia grazie a Starzplay.

Le riprese sono attualmente in corso a Genova.