The Shannara Chronicles, Spike cancella la serie dopo una deludente seconda stagione

I bassi ascolti registrati susembrerebbero aver costretto l'emittente americana a prendere l'amara decisione di cancellaredopo sole due stagioni.

A darne l'annuncio, in data odierna, è stato il presidente di Spike TV Kevin Kay, che senza mezzi termini ha così dichiarato: "Abbiamo deciso di non rinnovare The Shannara Chronicles e di passare oltre. Forse Sonar Entertainment potrebbe prendersene carico e portarla da qualche altra parte. Per noi, invece, il tempo è ormai passato".

Spike TV sta anche attraversando una fase di rebranding che la porterà a diventare Paramount Network e dato l'elevato budget richiesto dagli effetti speciali dello show, ha ben deciso di interrompere del tutto il progetto.

Lo show televisivo, basato sui romanzi per giovani adulti di Terry Brooks, è andato in onda per la prima volta su MTV all'inizio del 2016, con una prima stagione composta da dieci episodi. La seconda ha poi debuttato l'11 ottobre 2017 su Spike TV, che ha inutilmente sperato di voler ricreare l'enorme successo di Game of Thrones, progetto di ben altra caratura.

Le riprese di The Shannara Chronicles si sono svolte in Nuova Zelanda ed il cast è stato composto da Austin Butler, Poppy Drayton, Ivana Baquero, Manu Bennett, Aaron Jakubenko, Marcus Vanco, Malese Jow, Vanessa Morgan, and Gentry White. La serie è andata in onda in Italia su Sky Atlantic.