The Show, lo spin-off TV del film di Alan Moore ha trovato un produttore

Stando a quanto comunicato da Bleeding Cool, Creative England ha deciso di investire 500 mila dollari nella società di produzione cinematografica e televisiva britannica EMU Films tramite un fondo creativo apposito istituito nel 2019, e uno dei primi progetti in cantiere è proprio lo spin-off televisivo del The Show di Alan Moore.

In aggiunta allo show televisivo, Creative England produrrà anche una serie di cortometraggi sempre legati alla narrazione multimediale del progetto ideato dall'autore di Wathcmen e V per Vendetta e diretto per il grande schermo da Mitch Jenkins.



Come sappiamo, The Show si svolge in una moderna Northampton che ha un suo personale mondo sotterraneo o purgatorio controllato da due ex-comici da music hall e che influenza il mondo di sopra, proprio perché tiene a bada i personaggi del mondo di sotto. The Show ha ricevuto solo recentemente un lancio cinematografico negli Stati Uniti d'America e anche una prima mondiale al FrightFest di Londra, tenutosi proprio in questi giorni. Riceverà poi il prossimo ottobre una distribuzione globale più ampia, anche se non ci sono ancora dettagli specifici al riguardo.



Bleeding Cool riporta però che Alan Moore e Mitch Jenkins avrebbero in mente una trama da suddividere in cinque stagioni e in altrettanti anni, anche se al momento sembrerebbe che Moore abbia solo scritto per intero (con sceneggiatura completa) il primo episodio della serie. Ovviamente tornerà nello show anche il Mister Matterton interpretato dallo stesso autore insieme a gran parte del cast del film.



