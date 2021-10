The Shrik Next Door: Will Ferrell in terapia da Paul Rudd nel trailer della serie Apple

Apple ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di The Shrink Next Door, la sua nuova serie che vede come protagonisti un trio d'attori comici qui calati in un contesto decisamente drammatico: Will Ferrell, Paul Rudd e Kathryn Hahn. La trama dello show si sofferma sul rapporto fin troppo morboso tra lo psicologo e il proprio paziente.

Nel filmato vediamo il personaggio principale quello interpretato da Will Ferrell rivolgersi a uno psicologo per via del suo rapporto con la sorella, colpevole di controllare fin troppo la sua vita con un comportamento pressoché tirannico. Tuttavia, lo psicologo in questione ha in mente qualcos'altro, sperimentare un vero attaccamento al proprio paziente in modo da coltivare una vera amicizia e un rapporto sempre più stretto. Questo degenererà in un comportamento ossessivo proprio da parte di quello psicologo che avrebbe invece dovuto offrire un aiuto al proprio paziente.

In parte comedy e in parte drama, il cosiddetto dramedy (un genere sempre più diffuso negli Stati Uniti) è ispirato alle vicende narrate nell'omonimo podcast della Wondery e Bloomberg Media e al cui centro troviamo appunto la bizzarra relazione che s'instaura tra il Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (Rudd), psichiatra delle star, e il suo paziente Martin "Marty" Markowitz (Ferrell).

La serie sarà composta di otto episodi ed è stata diretta da Michael Showalter (The Big Sick) e Jesse Peretz (Alta Fedeltà, Girls), mentre Georgia Pritchett (Succession, Veep) si è occupato della sceneggiatura, che sarà condita da una buona dose di black humour. Ferrell, Rudd e Pritchett saranno anche produttori esecutivi.

Il 12 novembre prossimo su Apple TV+ debutteranno i primi tre episodi di The Shrink Next Door, mentre i rimanenti saranno diffusi in streaming al ritmo di un episodio a settimana nelle settimane successive.

Si tratta di una nuova collaborazione per Ferrell e Rudd dopo Anchorman e le collaborazioni per il Satuday Night Live. Invece, Kathryn Hahn tornerà nei panni di Agatha Harkness nel futuro del Marvel Cinematic Universe.