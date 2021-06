The Shrink Next Door, Paul Rudd terapista di Will Ferrell nel trailer della serie AppleTV+

AppleTV+ ha pubblica online il primo e interessante trailer ufficiale dell'annunciata The Shrink Next Door, nuova e attesa dramedy originale del servizio streaming della società di Cupertino che vede protagonisti Paul Rudd e Will Ferrell, quest'ultimo soprattutto di ritorno a un ruolo più drammatico e sentito dai tempi di Vero come la finzione.

La commedia in questione è ispirata alle vicende narrate nell'omonimo podcast della Wondery e Bloomberg Media e al cui centro troviamo la bizzarra relazione che s'instaura tra il Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (Rudd), psichiatra delle star, e il suo paziente Martin "Marty" Markowitz (Ferrell). Di seduta in seduta vedremo Ike prendere il controllo della vita di Marty addirittura trasferendosi a casa sua e e iniziando a mettere bocca anche nelle sue questioni familiari.

Nato come un semplice rapporto professionale, in The Shrink Next Door assisteremo ad implacabile degenerazione dei rapporti umani... Il tutto accompagnato dai tipici umorismo e goliardia che caratterizza Ferrell e Rudd.

La serie sarà composta di otto episodi e sarà diretta da Michael Showalter (The Big Sick), mentre Georgia Pritchett (Succession, Veep) si occuperà della sceneggiatura, che sarà condita da una buona dose di black humour. Ferrell, Rudd e Pritchett saranno anche produttori esecutivi.



La premiere di The Shrink Next Door è attesa su AppleTV+ il prossimo 12 novembre 2021.