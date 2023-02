The Shrouded College, la graphic novel di Charles Soul e Will Sliney diventa una serie TV

La piattaforma streaming Peacock aumenta ulteriormente il suo catalogo basato sui fumetti e, su gentile concessione di Seth MacFarlane, adatterà l'universo narrativo creato dalle graphic novel The Shrouded College in una serie TV.

Il primo volume della saga è Hell To Pay (traducibile in "Inferno da pagare), creato da Charles Soule e Will Sliney, ed entrambi saranno produttori esecutivi della serie insieme a Erica Huggins e Rachel Hargreaves-Heald. Ecco la sinossi della storia: "The Shrouded College ti trasmetterà magia... ma anche un debito. Fino a quando non riceverà i soldi, tu appartieni a loro. Ad aver preso questo impegno sono Maia e Sebastian Stone, coppia sposata. Da allora lavorano per il college, utilizzando le loro nuove abilità per rintracciare le 666 monete maledette: i qurrakh, ossia le Monete del Diavolo. Ne rimangono soltanto poche. Gli Stones sono quasi liberi... ma tutto si gioca nei dettagli". Il seguito del volume, intitolato The Bloody Doze (Il Maledetto Dormiveglia), uscirà entro la fine del 2023.

Soule è anche il consulente creativo per LucasFilm, dove ha scritto ben 100 numeri per Star Wars. "Tutto ciò è sorprendente" ha dichiarato in un'intervista con ComicBook. "Fin dall'inizio, con la miniserie Lando che ho realizzato con Alex Maleev e Paul Mounts nel 2015, il mio obiettivo è sempre stato quello di reinventarmi e raccontare le migliori storie di Star Wars, le stesse che avrei voluto leggere in quanto fan di Star Wars. Quando stavo lavorando all'arco narrativo di Star Wars che precede il numero 25, ricordo di aver pensato: 'Ne ho scritti davvero tanti, ma quanti, nello specifico?' Poi ho realizzato di stare per arrivare a 100. Cambiando un po' le carte in tavola, ho pensato che sarebbe tato bello trasformare Star Wars #25 nel centesimo volume, così l'ho fatto". In un'altra occasione, Charles Soule ha criticato Anakin di Star Wars per aver regalato C-3PO alla madre.

