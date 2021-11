The Silent Sea, ecco il trailer della serie sci-fi sudcoreana di Netflix

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer e il poster promozionale per la nuova serie The Silent Sea in arrivo a fine dicembre sul servizio di streaming. Nel cast troviamo due attori saliti alla ribalta grazie alla serie di successo Squid Game: Gong Yoo e Heo Sung-tae.

La serie è è basata sul cortometraggio The Sea of Tranquility scritto e diretto dal regista Choi Hang-Yong. Lo show è ambientato nelle profondità dello spazio e si concentra su un gruppo di astronauti che cercano di recuperare campioni da una base lunare abbandonata. Incentrata su un futuro distopico in cui i viaggi nello spazio diventano essenziali a causa del cambiamento climatico, il progetto vede protagonista Gong Yoo, nel ruolo di Han Yun-jae, il leader della squadra di esplorazione che deve svolgere una missione cruciale con informazioni limitate. Bae Doona interpreta l'astrobiologa Song Ji-an che si unisce alla squadra, determinata a scoprire la verità dietro un incidente nella stazione di ricerca della base di Balhae, ormai abbandonata, sulla luna. Completano il cast Lee Joon e Heo Sung-tae.

Netflix ha annunciato The Silent Sea nel 2019 e arriva dopo il travolgente successo della serie coreana Squid Game che ha aperto un mondo sulla televisione sudcoreana al grande pubblico. Jung-Woo Sung sarà il produttore esecutivo, The Silent Sea arriverà su Netflix il 24 dicembre 2021, in tempo per le vacanze natalizie.



