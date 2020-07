The Sims diventa un reality show: in palio 100 mila dollari

Ci è appena giunta la notizia che, per festeggiare il ventesimo anniversario di The Sims 4, l'amatissimo videogame diverrà un reality show con attori in carne ed ossa e prove da superare: al vincitore andranno in premio ben $100 mila, sareste disposti a partecipare?

Il programma si chiamerà The Sims Spark'd e vedrà ben 12 concorrenti (tanti quanti i personaggi giocabili) sfidarsi in ogni genere di prova per impressionare i giudici e intrattenere il pubblico. Di episodio in episodio conosceremo meglio i partecipanti e li vedremo destreggiarsi in prove di costruzione ed immaginazione, in cui dovranno costruire un mondo unico e degno del succulento premio. Piccola nota: purtroppo uccidere i propri avatar nel modo più fantasioso possibile non garantirà punto bonus.

A presentare le serate sarà Rayvon Owen, l'ex finalista di American Idol, mentre nella giuria ci saranno lo youtuber Kelsey Impicciche, la cantautrice Tayla Parx e addirittura il produttore di The Sims Dave Miotke.

Nel trailer in altro potrete gustare una speciale anteprima dello show che sarà trasmesso negli States dal prossimo 17 luglio su TBS e se non volete perdere neanche un attimo di questa insolita sfida a colpi di click ecco una buona notizia: ogni lunedì, per un totale di quattro appuntamenti fino al 10 agosto, il canale YouTube di BuzzFeed Multiplayer pubblicherà l'intero episodio andato in onda la settimana prima.