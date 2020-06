The Sinner, ottime notizie per i fan della serie thriller USA Network: i dettagli

Come rivela Variety, USA Network ha deciso finalmente di rinnovare ufficialmente l'apprezzata e seguita The Sinner per una quarta stagione che metterà il Detective Henry Ambrose interpretato da un bravissimo Bill Pullman alle prese con nuovo e difficile caso da risolvere.

La storia della terza stagione seguiva un nuovo caso del detective Henry Ambrose, impegnato in un'indagine su di un incidente automobilistico nei pressi della periferia di Dorchester, nello stato di New York. Partendo da questo caso di routine, Ambrose incappava però nell'indagine più pericolosa e inquietante della sua carriera. La new entry Matt Bomer ha indossato nella stagione i panni di Jamie, un residente di Dorchester e futuro padre che ha aiutato Ambrose dopo il sopra citato incidente.



La seconda mandata di episodi della serie, la cui messa in onda sul network di proprietà di NBC Universal è terminata invece nel febbraio 2019, ha visto il Detective Harry Ambrose fare ritorno nella sua città natale, nelle periferie di New York, per sbrogliare un complicato crimine: un ragazzo 11enne avrebbe ucciso entrambi i genitori senza un motivo apparente.



Non è ovviamente chiaro quando potremo vedere gli episodi della quarta stagione di The Sinner, sia per motivi legati alla Pandemia da Coronavirus, sia perché l'annuncio è avvenuto da poche ore e la produzione si trova nelle fasi embrionali di scrittura.