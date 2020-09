The Sinner: ecco perché Jessica Biel non compare nella seconda stagione

Jessica Biel ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione nella prima stagione di The Sinner, quindi perché non è tornata per la seconda stagione di The Sinner? Biel è comunque rimasta a bordo come produttrice per la stagione 2 e 3 di The Sinner, ma sembra che il suo ruolo di Cora sia concluso, almeno per ora.

Basata sull'omonimo romanzo di Petra Hammesfahr, la prima stagione di The Sinner inizia con un macabro omicidio. Cora Tannetti si sta godendo una giornata in spiaggia con la sua famiglia quando improvvisamente, a causa del suo subconscio omicida, viene spinta da una canzone ad uccidere un uomo che afferma di non conoscere. Lo spettacolo prosegue seguendo il detective Harry Ambrose (Bill Pullman) mentre scava nella psiche di Cora per capire il motivo di tale efferato crimine.

La prima stagione di The Sinner termina con Cora in prigione accusata dell'omicidio che ha commesso e copre l'intero romanzo, ma poiché lo spettacolo è diventato un successo, si decise di continuare la storia con altre stagioni. La performance di Biel le è valsa una nomination agli Emmy e ha permesso alla serie di ricevere una nomination ai Golden Globe nel 2018, quindi è stato senza dubbio complesso continuare senza il suo personaggio. Ma la decisione di non riportare Cora nella seconda stagione di The Sinner ha permesso allo show di aggiungere nuovi talenti alla serie, come Carrie Coon, e diventare un'affascinante serie antologica.

Anche se alla fine non è tornata, lo spettacolo ha preso in considerazione il ritorno di Cora per la seconda stagione. Biel e il suo team, infatti, pensavano che sarebbe stato affascinante seguire le vicende del personaggio dopo la scena del carcere. Alla fine si decise che la seconda stagione di The Sinner non era il momento giusto per continuare la storia dell'assassina, quindi la produzione ha deciso di concentrarsi su Ambrose e sui casi a cui ha lavorato. Tuttavia questo non significa che non possa tornare in altre stagioni.

Jessica Biel potrebbe tornare nella terza stagione di The Sinner, ecco alcune novità. Nel frattempo vi lasciamo ad altre novità su The Sinner che, nonostante l'emergenza sanitaria di COVID l'abbia rallentata, non l'ha del tutto fermata.