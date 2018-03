The Sinner: rinnovata per una seconda stagione la serie con Jessica Biel

USA Network ha rinnovato per una seconda stagione, serie antologica prodotta da, la quale compariva anche come protagonista nella prima stagione.

La seconda mandata di episodi della serie in onda sul network di proprietà di NBCUniversal vedrà il ritorno nel cast di Bill Pullman, ma non è chiaro se anche Jessica Biel deciderà di tornare in veste di attrice o preferirà indossare soltanto i panni di produttrice.

Nei nuovi episodi, il Detective Harry Ambrose (Pullman) farà ritorno nella sua città natale, nelle periferie di New York, per sbrogliare un complicato crimine: un ragazzo 11enne avrebbe ucciso entrambi i genitori senza un motivo apparente. Ambrose capirà che non c’è nulla di ordinario nel ragazzo né dal posto da cui proviene.

La prima stagione raccontava la storia di una giovane madre, Cora Tannetti, interpretata dalla Biel, che, in un momento di folle rabbia, commette un atto sorprendentemente violento e non ha idea del perché. Con l'aiuto dell'investigatore Harry Ambrose, ossessionato dal caso che vede la donna protagonista, percorrerà un viaggio tristissimo nella profondità della sua psiche e nei violenti segreti nascosti nel suo passato.

The Sinner, creata da Derek Simonds, è stata un’enorme successo per USA Network che si è così convinta a rinnovarla per una seconda stagione.