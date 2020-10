The Snoopy Show, ecco il teaser della serie AppleTV+ per i 70 anni dei Peanuts

Per celebrare il 70° anniversario dei Peantus, Apple TV+ ha diffuso in rete un primo sguardo a The Snoopy Show, nuova serie animata basata sui personaggi creati da Charles M. Schulz.

Pensato per essere vista sia dai più grandi che dai più piccoli, lo show vedrà la presenza degli immancabili Charlie Brown, Lucy, Linus, Piperita Patty, Franklin, Schroeder e altri. Ogni episodio sarà composto da tre cartoni della durata di sette minuti, ciascuno basato sulle classiche strisce di fumetti.

Stando alla sinossi ufficiale, The Snoopy Show seguirà "l'amato Beagle e il suo migliore amico piumato Woodstock alle prese con delle avventure tutte nuove. Snoopy può sembrare un un semplice cucciolo ballerino, sedentario e amante degli ossi, ma è molto di più. Lui è Joe Cool: il ragazzo più figo della scuola. È il re dei surfisti e il famoso wrestler Masked Marvel. È l'asso volante della prima guerra mondiale che combatte il Barone Rosso. Tutti i suoi coraggiosi e amati personaggi sono in bella mostra in questa nuovissima commedia animata."

La serie debutterà in esclusiva su AppleTV+ il prossimo 5 febbraio. Si tratta del terzo show dedicato ai Peanuts ad arrivare sul servizio della Casa di Cupertino dopo Peantus in Space e Peanuts in Space: Secrets of Apollo, entrambi nominati ai Daytime Emmy Awards.