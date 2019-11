The Social Ones, ecco il nuovo documentario ironico sulla vita degli influencer

Il genere dei mockumentary, o falsi documentari, ha regalato più volte nella storia del cinema momenti di inaspettata ironia e divertimento e, dopo una lunga attesa, finalmente potremmo mettere gli occhi su The Social Ones, il cui trailer è qui riportato.

Il mockumentary è un genere che ultimamente sta avendo ampio seguito nel campo cinematografico e, contrariamente al docu-film o docu-fiction nei quali vengono ricostruiti eventi reali di cui non si hanno filmati (ad esempio quelli sui dinosauri), il loro scopo è quello di "ingannare" lo spettatore, che però ne è consapevole, presentano come reali eventi in realtà falsi. Un recente esempio è il capitolo American Horror Story: Roanoke, in cui la storia è costruita sulla base dei video girati dagli stessi attori, i quali testimonierebbero eventi che però non sono mai avvenuti.

The Social Ones va quindi ad inserirsi in questo filone, ma ha toni decisamente più ironici e pungenti: scopo del mockumentary è presentare la stressante e talvolta incomprensibile vita degli influencer, con tutte le loro paranoie ed ansie. Il progetto avrà tutta l'aria di essere un documentario, con riprese, interviste ed interventi delle, fittizie, star del web.

Nel cast troveremo Richard Kind (Mad About You reboot, Inside Out,), Debra Jo Rupp (Garfield), Peter Scolari (Girls), Stephanie March (Mr. & Mrs. Smith, Law and Order: Special Victims Unit) e Nicole Kang (Batwoman, You, Swallow).

The Social Ones è prodotto dalla Comedy Dynamics e sarà disponibile dal 3 marzo su tutte le piattaforme ad essa legate, tra cui Comcast, Amazon Prime Video, YouTube ed Apple TV+.