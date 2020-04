The Society: ecco quando vedremo la seconda stagione della serie Netflix

Secondo quanto riportato recentemente da Deadline, non solo Olivia Nikkanen è stata promossa a series regular, ma è stato anche indicato quando finalmente possiamo aspettarci di vedere su Netflix la seconda stagione della serie The Society.

Nel report infatti si fa riferimento all'ultima parte del 2020, probabilmente quindi vedremo i nuovi episodi della serie non prima del prossimo autunno. Olivia Nikkanen, che interpreta Gwen nello show, è stata promossa a membro regolare nel cast.

Creata da Chris Keyser, The Society, rivisitazione in chiave moderna del romanzo Il signore delle mosche di William Golding, segue un gruppo di adolescenti misteriosamente trasportati in una replica della loro ricca cittadina del New England, in cui non c’è traccia dei loro genitori. Mentre cercano di capire cosa sia successo e come fare per tornare a casa, dovranno stabilire un ordine e formare delle alleanze allo scopo di sopravvivere.

Keyser tornerà come showrunner anche per la seconda stagione e sarà ancora produttore esecutivo dello show insieme a Marc Webb. La Nikkanen è apparsa in qualità di membro regolare del cast anche nella serie Supergirl di The CW e ha avuto ruoli in Elementary della CBS, in The Americans di FX, e nella celebre Boardwalk Empire di HBO. Per quanto riguarda il cinema è apparsa come personaggio di supporto nel film del 2017 Girl Followed.

Fanno parte del cast di The Society anche Kathryn Newton (Big Little Lies), Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Jacques Colimon, Olivia DeJonge e Alex Fitzalan. Nella seconda stagione anche Grace Victoria Cox sembra essere destinata a un ruolo più importante. Rileggi qui la recensione della prima stagione di The Society.