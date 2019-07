The Society, la serie Netflix rinnovata per la seconda stagione

Con un video pubblicato sul suo canale YouTube, Netflix ha ufficializzato il rinnovo della serie The Society per la seconda stagione. Le riprese inizieranno entro la fine dell’anno e i nuovi episodi andranno presumibilmente in onda nel 2020.

Nel video, della durata di circa un minuto, gli attori del cast annunciano il rinnovo della serie, esprimendo la loro soddisfazione e il loro entusiasmo. Il creatore Chris Keyser tornerà come showrunner anche per la seconda stagione, e sarà anche produttore esecutivo insieme a Marc Webb.

The Society, rivisitazione in chiave moderna del romanzo Il signore delle mosche di William Golding, segue un gruppo di adolescenti misteriosamente trasportati in una replica della loro ricca cittadina del New England, in cui non c’è traccia dei loro genitori. Mentre cercano di capire cosa sia successo e come fare per tornare a casa, dovranno stabilire un ordine e formare delle alleanze allo scopo di sopravvivere.

Fanno parte del cast Kathryn Newton (Big Little Lies), Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Jacques Colimon, Olivia DeJonge e Alex Fitzalan. Nella seconda stagione Grace Victoria Cox sembra essere destinata a un ruolo più importante.

Rileggi qui la recensione della prima stagione di The Society. Netflix ha appena annunciato anche il lancio di Zero, prima serie italiana con protagonisti dei ragazzi neri.