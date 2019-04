The Society: il primo teaser trailer della serie young adult di Netflix

Netflix ha pubblicato il teaser trailer della serie young adult The Society, pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming il prossimo 10 maggio. La serie vede per protagoniste Rachel Keller, interprete del personaggio di Syd Barrett in Legion, e Kathryn Newton, interprete di Abigail in Big Little Lies. Lo show sarà composto da dieci episodi.

Scritta da Chris Keyser, The Society è descritta come una versione moderna de Il signore delle mosche di William Golding, che vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1983.

La trama segue un gruppo di adolescenti che vive in una ricca e tranquilla città del New England. Il caos scoppia quando i giovani si ritrovano in una copia identica del luogo con una sola grande differenza; gli adulti sono scomparsi.

Mentre lottano per capire cosa sia successo e come tornare a casa, dovranno stabilire delle regole e formare alleanze se vogliono sopravvivere.



Il cast principale della serie prevede Rachel Keller nel ruolo di Cassandra e Kathryn Newton in quello della sorella, Allie, insieme a Gideon Adlon nel ruolo di Rebecca, Jacques Colimon in quello di Will e Olivia DeJonge nel ruolo di Elle.

The Society è co-creata e prodotta da Chris Keyser insieme al regista Marc Webb; quest'ultimo sarà regista dello show mentre Keyser fungerà anche da showrunner.



Marc Webb ha girato diversi episodi pilota di diverse serie come Limitless e Lone Star, e ha diretto un episodio di The Office nel 2010.