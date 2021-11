The Son 2: la serie con Pierce Brosnan avrà una Stagione 2?

Si è conclusa appena tre giorni fa la prima stagione di The Son, l'epopea western con un protagonista d'eccezione come Pierce Brosnan. La serie AMC non avrà fatto un'exploit di pubblico così vistoso, ma una nicchia di spettatori fidelizzati già si chiede se potrà vedere un seguito. E le notizie vanno a loro favore.

Abbiamo seguito a lungo, fin dall'annuncio di Pierce Brosnan come protagonista di The Son, questo nuovo, ambizioso e sempre rischioso esperimento western per il piccolo schermo. Incentrato sull'epopea fondativa del Texas, è tratto dall’omonimo capolavoro letterario di Philipp Meyer ed è stato riadattato per la tv dallo stesso Meyer insieme a Lee Shipman e Brian McGreevy. Protagonista di questa prima dieci episodi è Eli McCullough (Brosnan), di cui vediamo ripercorsa la vita con un salto dal lontano 1852 al 1916, impegnato in una guerra totale con il colosso monopolistico del petrolio, la Standard Oil. Trovate qui la nostra recensione della prima stagione di The Son.

L'altro grande protagonista della serie, come da titolo, è ovviamente Pete, il figlio minore di Eli, con il quale nascerà un duro scontro. Eli però è diviso fra la sua natura di pioniere e il suo passato da indiano d'america in cattività: rapito dai nativi ancora ragazzo infatti, verrà preso sotto l'ala di Zahn McClarnon nel ruolo di un capo tribù Comanche che lo tratterà come un figlio. Tutti i personaggi della serie e gli attori che li interpretano sono destinati a tornare per la seconda stagione.

Perché sì, una seconda stagione ci sarà e non bisognerà attendere neanche troppo prima di riuscire a vederla. La sua lavorazione è stata già conclusa da un pezzo e negli Stati Uniti è stata anche già trasmessa per intero. In Italia è ancora inedita ma dopo il discreto successo della prima stagione non c'è ragione di disperare di una distribuzione per la seconda. The Son viene trasmesso da Sky Atlantic e poi distribuito sulla piattaforma streaming annessa: NOW. Un annuncio ufficiale dalla rete non c'è stato, per cui non si sa ancora quando vedremo la nuova stagione, ma potrebbe essere nel corso della nuova stagione televisiva, nell'arco del 2022. Avete visto la prima e aspetterete la seconda? Ditecelo nei commenti!