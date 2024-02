The Son: Denis Villeneuve lascia la serie tv HBO con Jake Gyllenhaal

Nel nostro speciale dedicato ai prossimi film di Denis Villeneuve non avevamo menzionato la serie tv The Son, in lavorazione con la star Jake Gyllenhaal, della quale si erano perse le tracce da diverso tempo, ma a quanto pare ci abbiamo visto giusto.

In queste ore, infatti, il regista canadese, che presto tornerà nelle sale cinematografiche con l'attesissimo Dune: Parte 2, nel corso di una nuova intervista ha confermato ufficialmente di non essere più coinvolto in The Son, la miniserie della HBO basata sul romanzo omonimo dell’autore norvegese Jo Nesbo, che avrà per protagonista l'attore Jake Gyllenhaal: Villeneuve avrebbe dovuto dirigere la serie, con Lenore Zion come showrunner, ma ha dichiarato: “No, è un progetto che adoro assolutamente e adoro il libro e adoro quello scrittore, ma mi sono reso conto che le sceneggiature che abbiamo realizzato per quella miniserie siano troppo distanti delle mie sensibilità”.

The Son è stata annunciata nel 2020 ma da allora non ci sono state molte notizie, con Warner Bros. che nel frattempo ha attraversato una serie di importanti cambiamenti interni, in particolare la fusione del 2022 che ha creato Warner Bros. Discovery e il mandato del CEO di WBD David Zaslav, sotto il quale un gran numero di progetti in sviluppo e di progetti già completati sono stati improvvisamente cancellati.

Niente reunion per il team di Prisoners, dunque, ma i fan di Denis Villeneuve possono stare tranquilli: questa settimana, infatti, il regista ha descritto il suo nuovo film Rendezvous with Rama come Arrival sotto steroidi.