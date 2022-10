In the soop: Friendcation, su Disney+ la serie coreana con la star Marvel Park Seo-jun

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della nuova serie coreana In the soop: Friendcation, che sarà disponibile in Italia a partire dal 19 ottobre in esclusiva per gli abbonati.

Si tratta di uno spinoff della serie In the soop e include nel cast Con Park Seo-jun (che i fan ritroveranno nel 2023 in The Marvels, uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe), il rapper Peakboy, Choi Woo-shik (il pluripremiato Parasite), Park Hyung-sik (Soundtrack #1) e anche V dei BTS: In the soop: Friendcation offre al pubblico uno sguardo ravvicinato sulla vita di questi cinque amici famosi, che si allontanano dalla loro quotidianità per staccare la spina in un rilassante viaggio ricco di sorprese.

In the soop: Friendcation è l’ultima novità che si aggiunge alla library di intrattenimento, in continua espansione, disponibile su Disney+: i fan del K-Pop possono anche godersi BTS Permission to dance on stage, film-concerto in 4K che presenta l’esibizione live dei BTS al Sofi Stadium di Los Angeles avvenuta nel novembre 2021.

Ricordiamo che, dopo il cambio di date d'uscita con Ant-Man & The Wasp: Quantumania, The Marvels è atteso per il 28 luglio 2023: diretto da Nia DaCosta, il film avrà per protagonisti Carol Danvers Captain Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau, e includerà il ritorno di Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris nei rispettivi ruoli. Nel cast anche Samuel L. Jackson come Nick Fury e Park Seo-jun in ruolo attualmente sconosciuto: secondo le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di Yan, principe del pianeta Aladna, una location aliena legata alle avventure di Captain Marvel nei fumetti Marvel Comics.

Continuate a seguirci per tutte le novità dal mondo del piccolo e del grande schermo.