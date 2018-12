The Spanish Princess: prima foto ufficiale della nuova serie Starz

Grazie ad Entertainment Weekly possiamo mostrarvi la prima immagina esclusiva dell'attrice Charlotte Hope nelle eleganti vesti di Caterina d'Aragona, protagonista della nuova serie Starz The Spanish Princess.

"Quando incontriamo Caterina nella maggior parte delle storie che le sono state dedicate, al cinema o in televisione, è già la scontrosa e irritabile moglie ostracizzata, bloccata in esilio. Ciò che la gente non capisce è stata sposata con suo marito per oltre vent'anni, e all'inizio erano davvero innamorati" ha detto il co-showrunner Matthew Graham.

Prodotto da Playground e dalla New Pictures di All3 Media, The Spanish Princess è tratto dai best-seller The Constant Princess e The King's Curse, scritti da Philippa Gregory. Tornando al mondo degli intrighi di corte visti in Tudor, The Spanish Princess è una storia potente ed epica raccontata in modo univoco dal punto di vista delle donne, che getta luce su un angolo della storia precedentemente sconosciuto: la vita delle persone di colore, che vivevano e lavoravano nella Londra del XVI secolo.

La famosa scrittrice Emma Frost torna insieme al pluripremiato scrittore Matthew Graham, entrambi co-showrunner e produttori esecutivi. I primi due episodi saranno diretti da Birgitte Stærmose, apripista di una line-up tutta al femminile. A completare il cast ci sono la neofita Nadia Parkes nei panni di Rosa, dama di compagnia di Catherine; Aaron Cobham come un giovane soldato della corte spagnola, Oviedo; Alan McKenna nei panni del Tudor nobile Richard Pole; Richard Pepper nei panni di Thomas, conte di Wiltshire; Olly Rix nei panni di Edward Stafford; e Jordan Renzo nei panni di Charlie Brandon.

Infine Daniel Cerqueira interpreta De Fuensalida, ambasciatore in Inghilterra e fedele servitore della regina spagnola Isabella, interpretata da Alicia Borrachero.