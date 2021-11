The Spiderwick Chronicles, su Disney+ una nuova serie tratta dalla saga fantasy

Sui suoi canali social, nel corso del Disney+ Day la piattaforma streaming continua a svelare nuovi titoli che vedremo nei prossimi mesi. Dopo l'annuncio della nuova serie su Baymax, è notizia di pochi minuti fa un nuovo adattamento di The Spiderwick Chronicles, serie di libri fantasy per ragazzi firmata da Tony DiTerlizzi e Holly Black.

Nel 2008 Nickelodeon e Paramount realizzarono un adattamento cinematografico, con protagonisti Seth Rogen, Freddie Highmore, Mary-Louise Parker, Martin Short. Per altri approfondimenti, rimandiamo alla nostra recensione di SpiderWick Le Cronache.

Disney+, per la verità, non ha fornito per il momento molte altre notizie sul progetto, se non che si tratterà di una "moderna storia di formazione combinata con un'avventura fantasy".

The Spiderwick Chronicles sarà incentrata sulla famiglia Grace, con i fratelli gemelli Jared e Simon, la loro sorella Mallory e la madre Helen, che si trasferiscono nella fatiscente casa di un loro antenato. Da qui si inizia a svelare un oscuro mistero sul loro prozio, che una volta ha scoperto l'esistenza di un mondo segreto e fatato parallelo a quello in cui vivono.

La saga di Spiderwick - Le Cronache è composta da cinque libri (titoli italiani: Il libro dei segreti, La pietra magica, Il segreto di Lucinda, L'albero d'argento e L'ira di Mulgarath) e da Il nuovo mondo, un sequel in tre volumi (La creatura delle acque, Un problema... gigante! e Il Re drago).