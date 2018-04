The Spy: Noah Emmerich entra nel cast della serie con Sacha Baron Cohen

Noah Emmerich è entrato a far parte del cast di The Spy, serie limitata di sei episodi con protagonista assoluto Sacha Baron Cohen e che arriverà grazie a Netflix.

Emmerich interpreterà Dan Peleg, un affascinante e brillante trainer del Mossad. Il suo personaggio è descritto come saggio, diffidente e testardo e ha la capacità di assottigliare il confine tra la sfera personale e quella professionale. Proverà dei sentimenti del tutto contrastanti verso il protagonista, Eli (interpretato da Cohen), ed è ancora tormentato per un errore compiuto in passato.

Le serie, scritta e diretta da Gideon Raff, debutterà su Netflix (fuori dalla Francia) e su OCS in Francia. È prodotta da Legende Films e Alain Goldman.

Emmerich ha recentemente terminato il suo impegno nell’acclamata serie The Americans, che terminerà alla fine della sesta stagione su FX; il ruolo gli ha fatto conquistare una nomination ai Critics Choice TV Award. L’attore è anche apparso in serie come Billions, The Walking Dead e White Collar mentre al cinema l ricordiamo, tra gli altri, per essere apparso al fianco di Jim Carrey in The Truman Show.

Sinossi: Eli Cohen è una delle spie più leggendarie al mondo. Cohen ha vissuto a Damasco sotto copertura all'inizio degli anni '60, spiando per Israele. Riuscì ad inserirsi nell'alta società siriana e a elevarsi tra i ranghi della loro politica. Le sue azioni, le sue connessioni e il suo immenso sacrificio hanno avuto conseguenze durature, dando forma al Medio Oriente di oggi.