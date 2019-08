The Spy: ecco il trailer della serie con Sacha Baron Cohen in arrivo su Netflix

Sacha Baron Cohen è un uomo dalla doppia identità in The Spy, la serie in arrivo su Netflix il 6 settembre e di cui è stato pubblicato il trailer ufficiale che potete vedere in cima all’articolo.

The Spy è una miniserie di sei episodi, tratta dalla “storia vera di Eli Cohen, famigerato agente del Mossad infiltratosi con successo in Siria riuscendo a cambiare la storia di Israele”, come possiamo leggere nella sinossi ufficiale.

Nel filmato possiamo assistere alle difficoltà del portare avanti un doppio ruolo per tanto tempo. Da una parte Eli Cohen, la vera identità di un Baron Cohen che per l’occasione mette da parte i suoi personaggi comici. Dall’altra Kamal Amin Sabet, la persona che interpreta nel corso di una missione sotto copertura che lo porterà a scoprire i piani segreti della Siria contro Israele.

“Tutti abbiamo dei segreti”, dice Sacha Baron Cohen. Il suo personaggio non riesce più a capire bene chi sia, ha degli incubi ma sono quelli del suo alter-ego. “Non basta più togliermi i suoi vestiti, non riesco a metterlo da parte”.

La serie è scritta e diretta da Gideon Raff, già produttore e sceneggiatore di Homeland. Nel cast figura anche Noah Emmerich, che abbiamo visto nei panni dell’agente Stan Beeman in The Americans.

Infine, vi rimandiamo alle prime immagini ufficiali di The Spy.



Siete curiosi di questa serie?