The Staircase, l'attore di The Amazing Spider-Man Dane DeHaan si unisce al cast

Continua ad arricchirsi il cast di The Staircase, la nuova miniserie di HBO Max che adesso chiama all'appello anche la star di ZeroZeroZero e The Amazing Spider-Man Dane DeHaan.

Dopo Colin Firth, Patrick schwarzenegger, Rosemarie DeWitt, Juliette Binoche, Parker Posey, Toni Collette e la star di Game of Thrones Sophie Turner, un'altro attore si unisce al cast di The Staircase.

Dane DeHaan (l'Harry Osborne dello Spider-Man di Andrew Garfield) interpreterà infatti Clayton Peterson nella miniserie di HBO Max che porta sullo schermo la vicenda reale dell'omicidio di Kathleen Peterson, già raccontata in precedenza da una docuserie e diversi libri, oltre che vari report.

La serie composta da 8 episodi sarà diretta da Antonio Campos (Le Strade del Male, Christine) e scritta dalla sceneggiatrice di American Crime Story Maggie Cohn. Nello show esploreremo la vita di Michael Peterson (Firth), la sua famiglia, e la sospetta morte di sua moglie (Colette),

Nella vita reale Peterson è stato condannato per omicidio nel 2003, ma successivamente rilasciato dopo aver ottenuto una riduzione della pena nel 2017. Peterson ha affermato che la causa della morte della propria moglie fosse stata la caduta dalle scale (che danno il nome alla serie) a seguito di consumo di alcohol e Valium, mentre dai risultati dell'autopsia è emerso che la donna è deceduta per via di infortuni multipli, compresi dei colpi alla testa chiaramente opera di oggetti contundenti.