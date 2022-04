The Staircase: Colin Firth e Toni Collette superlativi nel trailer della miniserie HBO Max

HBO Max ha diffuso il trailer ufficiale di The Staircase, miniserie che vede protagonisti assoluti due fenomenali Colin Firth e Toni Collette nel ruolo di marito e moglie in un dramma tratto da un'incredibile storia vera che prende il via quando il primo viene accusato dell'omicidio della moglie in un caso affatto semplice. Uscita il 5 maggio.

La miniserie in otto episodi di HBO Max adatterà infatti l'omonima docu-serie true crime di Jean-Xavier de Lestrade che racconta i fatti accaduti nel 2001 a Durham, North Carolina, dove nella casa dei Peterson venne ritrovato sotto la scalinata dell'appartamento il corpo senza vita di Kathleen. Si pensa inizialmente a un suicidio, ma il caso dopo lunghe indagini verrà rivisto e classificato come omicidio con il colpevole individuato nel marito Michael, ex-marine, scrittore, giornalista e candidato sindaco della città. Dopo anni in prigione, Peterson ammise finalmente la sua colpevolezza, ma nel 2017 venne comunque rilasciato dalle autorità dopo aver ottenuto una riduzione della pena.

Non solo Firth e Collette per la miniserie HBO Max, nel cast troviamo anche Rosemarie DeWitt (“Rachel Getting Married”), Parker Posey (“Dazed and Confused”), Sophie Turner (“Game of Thrones”), Dane DeHaan di The Amazing Spider-Man 2, e il Premio Oscar Juliette Binoche (“The English Patient”). Gli otto episodi dello show portano la firma di Antonio Campos e di Leigh Janiak, quest'ultimo noto per il suo lavoro nella trilogia di Fear Street.

In una recente intervista concessa a Vanity Fair, Toni Collette (vista anche nella recente Frammenti di lei per Netflix) ha parlato della sfida di portare in vita una figura così famosa soprattutto per la sua morte: "Voglio solo che sia vista per tutto quello che era, come persona, prima di quando ha lasciato il suo corpo".

The Staircase esordirà su HBO Max con i suoi primi tre episodi, che verranno diffusi sulla piattaforma il 5 maggio prossimo.