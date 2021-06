The Staircase: Patrick Schwarzenegger con Colin Firth nel cast della serie HBO Max

Secondo quanto riportato da Deadline, Patrick Schwarzenegger si è appena aggiunto al già ricco cast di The Staircase, miniserie prodotta da HBO Max che racconterà il caso di Michael Peterson, condannato nel 2003 per aver ucciso la moglie Kathleen due anni prima. Nei panni di Michael Peterson ci sarà il Premio Oscar Colin Firth.

La miniserie in otto episodi sarà diretta da Antonio Campos e scritta dalla showrunner di American Crime Story Maggie Cohn ed esplorerà la vita di Michael Peterson dalla famiglia in North Carolina al misterioso omicidio della moglie.

The Staircase si basa sulla docuserie di Jean-Xavier de Lestrade e sui vari libri e reportage dedicati al caso, che hanno visto il giornalista e scrittore americano Michael Peterson condannato nel 2003 per l'omicidio di sua moglie Kathleen, ma nel 2017 la pena è stata convertita in omicidio colposo e Peterson rilasciato di prigione. Lui ha sempre sostenuto che la moglie fosse morta dopo essere caduta dalle scale dopo aver preso alcool e Valium, ma l'autopsia concluse che la morte sopraggiunge per le numerose ferite, incluso una dietro al collo causata da un oggetto contundente.

Nel cast della serie, oltre a Firth, ci sono anche Sophie Turner, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche e Rosemarie DeWitt. Sophie Turner interpreterà Margaret Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson che si trova a fare i conti con questa difficile vicenda giudiziaria.

Il caso di Michael Peterson è stato raccontato anche dall'omonima docuserie Netflix arrivata sulla piattaforma digitale nel 2018. Ben prima di The Jinx, Making a Murderer e Serial, The Staircase (il cui titolo deriva dal luogo di ritrovamento del corpo della Peterson, che giaceva ai piedi delle scale della villa) ha rivoluzionato il modo di guardare e raccontare il sistema giudiziario americano.