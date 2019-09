The Stand: Alexander Skarsgard sarà il diabolico Randall Flagg

Dopo l'annuncio di Marilyn Manson, ecco arrivare un'altra importante notizia per tutti coloro che aspettano con impazienza nuovi dettagli sulla miniserie tratta dal celebre romanzo The Stand di Stephen King: l'importante personaggio di Randall Flagg sarà interpretato da Alexander Skarsgard.

Il cast della serie, quindi, inizia a prendere una forma sempre più completa con Skarsgard che troverà - oltre a Manson - anche James Marsden e Amber Heard in The Stand, che il 16 settembre si ritroveranno tutti insieme per l'inizio ufficiale delle riprese a Vancouver.

The Stand è l'adattamento dell'omonimo romanzo di King conosciuto in Italia con il titolo L'ombra dello scorpione. La trama del romanzo, di genere post apocalittico, mostra un mondo decimato da un virus mortale che ha annientato il 99% della popolazione mondiale. Il personaggio di Flagg appare qui per la prima volta, per poi diventare successivamente una presenza ricorrente all'interno di altri racconti dell'autore statunitense. In The Stand egli appare come una figura demoniaca, un tiranno che ha gettato le basi per costruire una comunità di criminali e persone violente.

Non è ancora stata resa pubblica una data ufficiale per la messa in onda della serie, ma Stephen King ha confermato che ci sarà un finale diverso dai libri. Che aspettative avete nei confronti di questa serie TV? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.