The Stand, Amber Heard: 'Nadine è uno dei migliori ruoli femminili che abbia interpretato'

The Stand, la miniserie televisiva statunitense formata da 9 episodi, tratta dal libro L'ombra dello scorpione di Stephen King, ci porta in un mondo post-apocalittico, dove il destino dell'umanità è nelle fragili mani dell'ultracentenaria Abagail Freemantle, divenuta guida spirituale di un gruppo di sopravvissuti.

Nel nuovo episodio di The Stand, farà la sua comparsa Nadine, il personaggio interpretato da Amber Heard che secondo l'attrice è uno dei ruoli femminili più complessi che abbia interpretato: "Nadine è un personaggio così interessante che non sai come definirla. Nessuno sa come definirla, probabilmente nemmeno lei saprebbe definirsi", ha detto l'attrice a Comicbook.com.

"Sta lottando con un passato oscuro, molti segreti e una dinamica molto complicata con una forza soprannaturale. E mentre per la prima volta le vengono presentate l'amore e l'umanità, soprattutto grazie all'incontro con Larry, deve fare i conti con un tragico destino. É in definitiva un personaggio tragico in quanto ti rendi conto che le viene presentata questa realtà quasi troppo tardi. Sta scoprendo le cose belle, ma poi diventa tutto straziante, nonostante le sue complicazioni, alla fine è una persona sola che sta cercando connessioni e amore e per un personaggio che è motivato solo da quell'amore".

Heard ha continuato: "Ed è un po' straziante quando incontra la sua fine e non voglio rivelare nulla, ma Nadine è il mio personaggio preferito, sicuramente uno dei migliori ruoli femminili che io abbia letto o interpretato. So che non è facile da definire ma è molto complicata e alla fine è un personaggio veramente tragico".

