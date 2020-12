The Stand, l'autore spiega le differenze tra le serie e il libro di Stephen King

In questi giorni negli Stati Uniti ha esordito The Stand, serie tratta dal celebre romanzo di Stephen King "L'Ombra dello Scorpione". Intervistato da Comicbook.com, lo showrunner Benjamin Cavell ha spiegato alcune importanti differenze con il romanzo originale, in particolare per quanto riguarda l'etnia e il sesso dei personaggi.

"Penso, e lo ha detto anche King quindi non è una breaking news, che la storia originale del 1978 fosse molto bianca e maschile" ha dichiarato il produttore esecutivo, che nei giorni scorsi ha anticipato la presenza di un cameo di Stephen King. "E certamente nel 2020 non funziona allo stesso modo. Per rispecchiare i nostri tempi come ha fatto a suo tempo il romanzo, avevamo bisogno che i personaggi sembrassero parte dell'America contemporanea. E sapete, l'America di oggi non è formata da un gruppo di uomini bianchi e Frannie o qualcosa del genere. Non è così, quindi abbiamo preso il personaggio di Ralph Bretner e lo abbiamo trasformato in Ray Brentner, e per interpretarla abbiamo scelto la fenomenale Irene Bedard."

Ambientata durante in un mondo apocalittico decimato da una pandemia globale, la serie vedrà nel cast anche James Marsden, Amber Heard, Heather Graham, Odessa Young, Jovan Adepo, Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg ed Eztra Miller, per un'uscita prevista in Italia il 3 gennaio 2021 su StarzPlay. Nell'attesa, qui potete trovare il trailer italiano di The Stand.