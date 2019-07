The Stand: confermata la data di inzio delle riprese

A seguito della conferma dell'adattamento di The Stand da parte di CBS All Access, HN Entertainment ha diffuso il luogo e la data di inizio delle riprese per il capolavoro creato da Stephen King.

Dopo che l'autore ha assicurato che The Stand avrà un budget elevato, nonché elevati livelli di violenza, i fan della storia, ambientata in un futuro post apocalittico, saranno contenti di leggere che le riprese della serie TV inizieranno il 16 settembre a Vancouver e andranno avanti fino alla giornata dell'11 marzo.

Questo ci fa pensare che le puntate non saranno disponibili nel catalogo di CBS All Access prima del prossimo autunno, rendendo ancora lontano il giorno in cui i fan dello scrittore del Maine potranno reimmergersi nelle atmosfere del libro.

Non si hanno ancora notizie ufficiali sul cast, tra i nomi che iniziano a circolare troviamo quelli di James Marsden, già visto in Westworld e X-Men, Amber Heard, interprete di Mera in Aquaman, e la famosissima attrice americana Whoopi Goldberg.

Per chi non lo sapesse l'opera, conosciuta in Italia col nome L'ombra dello scorpione, è stata pubblicata per la prima volta nel 1978, nelle sue pagine viene raccontata la vita dei pochi sopravvissuti ad un attacco biologico, che ha portato alla morte del 99% della popolazione umana.